HSBC : dans le vert, un analyste relève son opinion

(CercleFinance.com) - Les actions de HSBC sont en hausse à la Bourse de Londres alors qu'un analyste américain évoque les avantages potentiels d'un plan de restructuration du groupe. HSBC peut être en mesure d'éliminer 25% des coûts aux États-Unis et en Europe Global Banking and Markets (GBM), et 50% des coûts du centre d'entreprise, avec la cession des services bancaires de détail aux États-Unis et en France, qui représentent ensemble 8% des coûts du groupe indique Jefferies dans une note de recherche. Selon Jefferies, un plan de restructuration laisse entrevoir un potentiel de révision des bénéfices de 22%, ce qui incite l'analyste à relever sa note de 'conserver' à 'achat'. L'objectif de cours passe de 691 à 790 pence.

Valeurs associées HSBC HLDG Euronext Paris +0.57% HSBC HLDG LSE +0.16%