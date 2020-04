HSBC chute après l'annonce de la suspension du versement des dividendes

(AOF) - Sale temps en Bourse pour les banques européennes, qui suppriment le versement de leurs dividendes à la demande des différentes autorités de régulation. HSBC chute ainsi de 8,55% à 415,40 pence, son Conseil d'administration ayant a annulé le versement du quatrième acompte sur dividende de 0,21 dollar par action, qui devait être payé le mardi 14 avril 2020. Le Conseil a également décidé que jusqu'à la fin de 2020, la banque n'effectuerait aucun paiement de dividende trimestriel ou semestriel, ni ne procéderait à des rachats d'actions.

La banque britannique fortement implantée en Asie a suivi les recommandations Prudential Regulation Authority.

Le gendarme financier d'outre-Manche a demandé aux banques de suspendre les dividendes et les rachats d'actions jusqu'à la fin de 2020, et d'annuler le paiement de tout dividende non versé en 2019.

Le Conseil réexaminera la politique et les paiements de dividendes pour 2020, une fois que l'impact de la pandémie sera mieux compris et que les prévisions économiques concernant la croissance mondiale dans les années à venir seront plus claires.

La vie est dure pour les banques européennes ! Ces dernières sont d'abord soumises à une régulation très stricte, qui leur impose des contraintes de fonds propres et de liquidités (Bâle III). Les banques américaines, qui n'ont pas ces contraintes, génèrent des marges supérieures et dominent le créneau lucratif de la banque d'investissement. De plus les taux d'intérêt bas ou nuls pèsent sur la rentabilité. A cela s'ajoute la concurrence de la Fin Tech et des Gafa. D'ailleurs les grands établissements rachètent des fintechs pour contrer cette menace technologique. Mais la lutte contre Facebook ou Google, qui offrent des services gratuits en se rémunérant sur l'exploitation des données de paiement, s'annonce très complexe.