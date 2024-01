Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HSBC: cession de la banque de détail en France réalisée information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 10:28









(CercleFinance.com) - HSBC Continental Europe (HBCE), filiale de HSBC Holdings, annonce avoir réalisé, le 1er janvier 2024, la cession de ses activités de banque de détail en France à CCF, filiale de Promontoria MMB SAS (My Money Group).



L'opération prévoyant également la cession par HBCE de sa participation de 100% dans HSBC SFH (France), celui-ci est désormais entièrement détenu par CCF et a changé sa dénomination sociale en CCF SFH à compter du 1er janvier.



La réalisation de cette opération, qui fait suite aux annonces du 18 juin 2021 et du 14 juin dernier, 'marque une étape clé dans la transformation de HBCE et permettra à la banque de se concentrer sur son modèle de banque internationale', selon le groupe britannique.





Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE -1.02%