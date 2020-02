Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : candidature de Jean-Pierre Mustier démentie Cercle Finance • 24/02/2020 à 15:32









(CercleFinance.com) - En réaction à des rumeurs de presse sur un éventuel départ de Jean-Pierre Mustier pour prendre la direction de HSBC, UniCredit a confirmé ce matin que son directeur général Jean-Pierre Mustier restera à la tête du groupe bancaire italien. Pour rappel, Bloomberg mentionnait Jean-Pierre Mustier comme l'un des candidats pour prendre la direction de HSBC, actuellement dirigée par intérim par Noël Quinn qui est également prétendant au poste de directeur général de façon permanente. L'établissement britannique a annoncé, en début de semaine dernière, un bénéfice net divisé par deux à six milliards de dollars pour l'année 2019, ainsi qu'une restructuration importante qui pourrait supprimer jusqu'à 35.000 emplois en trois ans.

Valeurs associées HSBC HLDG Euronext Paris -2.19% HSBC HLDG LSE -2.02%