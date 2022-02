HSBC : bond des profits mais l'immobilier chinois réserve une mauvaise surprise

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

AOF - EN SAVOIR PLUS

HSBC a affiché un ratio de fonds propres durs (CET 1) de 15,8%, en retrait de 0,1 point sur le titre. Ce ratio est toujours attendu entre 14% et 14,5% d'ici 2022 en raison de la croissance de l'activité de la banque et de la rémunération de ses actionnaires.

La banque vise par ailleurs toujours un taux de distribution de 40% à 55%. Le dividende au titre de 2021 est en hausse de 67 % à25 cents par action et la banque a annoncé son intention de lancer un programme de rachat d'actions supplémentaire de 1 milliard de dollars, en plus du programme de 2 milliards de dollars déjà en cours.

Si les taux directeurs devaient suivre le consensus implicite actuel du marché, HSBC prévoit d'atteindre une rentabilité des fonds propres tangibles d'au moins 10% en 2023, soit un an avant ses précédentes prévisions.

Si elle a de nouveau repris des provisions au Royaume-Uni et en Europe ce trimestre, elle a souffert des difficultés de l'immobilier commercial en Chine où d'importants promoteurs, dont Evergrande, sont en difficulté.

La banque sino-britannique a enregistré des provisions pour créances douteuses pour 450 millions de dollars. Si elles sont en baisse de 62% sur un an, HSBC avait cependant repris des provisions au cours des trois derniers trimestres. Les créances douteuses devraient se normaliser cette année vers 30 points de base des encours de crédit à la clientèle.

(AOF) - HSBC a dévoilé des résultats en nette hausse et annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 1 milliard de dollars. Au quatrième trimestre, le bénéfice imposable du groupe a bondi de 92% à 2,66 milliards de dollars (2,34 milliards d'euros). En données ajustées, cet indicateur servant de référence aux analystes, a progressé de 79% à 3,97 milliards de dollars.

