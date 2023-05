Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

HSBC: bénéfice supérieur aux attentes au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 09:51

(CercleFinance.com) - HSBC a dévoilé lundi un bénéfice supérieur aux attentes au titre du premier trimestre, une performance qui était saluée par une progression de plus de 4% du titre à la Bourse de Londres.



Son bénéfice avant impôts sur les trois premiers mois de l'année s'est accru à 12,9 milliards de dollars, contre 4,1 milliards un an plus tôt, à la faveur notamment d'une reprise de provision sur le projet de cession de ses activités de détail en France.



Le géant bancaire - qui a conclu le rachat des activités britanniques de la Silicon Valley Bank (SVB UK) le mois dernier pour une livre symbolique - souligne par ailleurs avoir engrangé une plus-value-immédiate de l'ordre de 1,5 milliards de dollars sur l'opération en se basant sur la valorisation actuelle des actifs repris.



'La solidité de nos performances de premier trimestre apporte une preuve supplémentaire du bon fonctionnement de notre stratégie', s'est félicité le directeur général Noel Quinn.



Les dépenses opérationnelles se sont réduites de 7%, à 7,6 milliards de dollars, sous l'effet du programme de réductions de coûts qui avait été finalisé à la fin de l'année dernière.



La première banque européenne par les actifs - qui avait interrompu le paiement de dividendes avec la crise du Covid - prévoit de verser à ses actionnaires un coupon de 0,10 dollar et de lancer un programme de rachat d'actions susceptible d'atteindre deux milliards de dollars.



Le groupe promet une montée en puissance de la redistribution de capital à ses actionnaires, à la fois sous forme de dividendes et de rachats d'actions.



Dans son communiqué, HSBC se dit par ailleurs confiant dans la réalisation d'un rendement des fonds propres tangibles (ROTE) d'au moins 12% cette année et au-delà de l'exercice.



Suite à ces annonces, l'action HSBC grimpait de 4% mardi matin, signant la deuxième meilleure performance de l'indice FTSE à la Bourse de Londres, qui avançait de 0,3% au même moment.



Le titre était aussi le principal moteur de l'indice européen du secteur bancaire, le STOXX Europe 600 Banks, qui affichait une hausse de 1,3% ce matin.