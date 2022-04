HSBC: bénéfice en repli du fait de créances douteuses information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 09:35

(CercleFinance.com) - La banque britannique HSBC a annoncé mardi que son bénéfice net avait baissé au premier trimestre du fait de charges et de dépréciations liées à la guerre en Ukraine et à la remontée de l'inflation.



Le groupe de services financiers a publié ce matin un bénéfice imposable trimestriel en baisse à 3,4 milliards de dollars, contre 4,6 milliards il y a un an 20% sur un an, sur la base d'un produit net bancaire de 12,5 milliards de dollars, à comparer avec près de 13 milliards un an plus tôt.



HSBC précise avoir inscrit dans ses comptes de premier trimestre des charges pour créances douteuses de 600 millions de dollars, contre 400 millions au premier trimestre.



L'établissement explique que ce montant reflète l'impact - direct et indirect - du conflit russo-ukrainien ainsi que l'effet des tensions inflationnistes sur les perspectives économiques.



HSBC assure que ses perspectives demeurent malgré tout favorables, jugeant que ses créances douteuses sont appelées à se 'normaliser' dans les mois qui viennent.



La banque attend toujours une croissance de l'ordre de 5% de son produit net bancaire cette année.



A la Bourse de Londres, l'action HSBC perdait 2% en tout début de matinée, alors que l'indice FTSE 100 progressait au même moment de 0,8%.