Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HSBC: attentes dépassées, les prévisions séduisent information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - HSBC a dévoilé mercredi un bénéfice net de premier semestre en léger repli mais supérieur aux attentes, porté notamment par le dynamisme de ses activités de gestion de fortune.



La plus grande banque d'Europe en termes d'actifs, devant BNP Paribas, a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice imposable de 21,55 milliards de dollars contre 21,65 milliards un an plus tôt.



Sur le deuxième trimestre, son profit avant impôts affiche toutefois une hausse de 2% à 8,9 milliards de dollars, supérieur au consensus qui visait 7,8 milliards.



Dans un communiqué, le directeur général sur le départ Noel Quinn salue de 'solides' performances après un exercice 2023 record, qui témoignent selon lui du bon fonctionnement de la stratégie établie par le groupe.



'Nos investissements dans la gestion de fortune génèrent des revenus plus importants et plus diversifiés, tandis que nous continuons de faire croître nos activité de coeur à l'international', a-t-il souligné.



HSBC avait annoncé il y a deux semaines que son directeur financier Georges Elhedery remplacerait Noel Quinn au poste de directeur général à partir du mois de septembre.



Le groupe a indiqué ce matin que c'est le responsable de son contrôle de gestion, Jonathan Bingham, qui succéderait à Georges Elhedery au poste de directeur financier à la rentrée.



Dans son communiqué, HSBC souligne que son produit net bancaire s'est accru de 1% pour atteindre 37,3 milliards de dollars au premier semestre, tandis que ses dépenses opérationnelles ont augmenté de 5% à 16,3 milliards de dollars sous l'effet de ses investissements dans les technologies et des tensions salariales.



Elément important selon les analystes, l'établissement a déclaré qu'il tablait désormais sur une rentabilité des fonds propres tangibles (RoTE) hors éléments exceptionnels de l'ordre de 15% pour 2024 comme pour 2025, là où le consensus visait 12,5% pour ce qui concerne le prochain exercice.



Suite à cette publication, l'action HSBC gagnait plus de 3% mercredi matin à la Bourse de Londres, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice FTSE 100.





Valeurs associées HSBC HLDG 703,90 GBX LSE +3,99%