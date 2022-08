Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC: ambitions revues à la hausse, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 09:45









(CercleFinance.com) - HSBC grimpe en Bourse ce lundi sur la place londonienne après avoir revu à la hausse ses ambitions pour 2022 et 2023 suite à une performance meilleure que prévu au deuxième trimestre.



La première banque européenne en termes d'actifs a annoncé ce matin avoir dégagé un bénéfice avant impôts de cinq milliards de dollars sur le trimestre écoulé, stable d'une année sur l'autre, alors que analystes tablaient en moyenne sur un profit de quatre milliards.



Le total de ses produits d'exploitation s'est élevé à 12,8 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 2%, notamment sous l'effet des relèvements de taux pratiqués par les grands banques centrales.



Sa marge d'intérêt nette - qui mesure les produits d'intérêts par rapport à l'ensemble des actifs produisant des intérêts - s'est ainsi améliorée de neuf points de base pour atteindre 1,35%.



Evoquant des perspectives 'positives', le groupe dit viser des produits d'intérêts nets d'au moins 31 milliards de dollars pour 2022, puis d'au moins 37 milliards en 2023.



A titre de comparaison, le consensus attendait jusqu'ici des chiffres de 30,6 milliards pour 2022 puis 35,7 milliards à horizon 2023.



Le titre HSBC coté à la Bourse de Londres bondissait de 5,8% suite à cette publication, après avoir déjà gagné plus de 15% depuis le début de l'année. Le secteur bancaire européen accuse un repli de 11% dans le même temps.





