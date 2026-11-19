HSBC AM nomme Hans Georgeson à la tête de ses activités en Europe et dans les Amériques

(Zonebourse.com) - HSBC Asset Management annonce la nomination de Hans Georgeson au poste de directeur général pour l'Europe, le Royaume-Uni et les Amériques, à compter du 11 janvier 2027. Basé à Londres, il sera directement rattaché à Nicolas Moreau, directeur général de HSBC Asset Management.

Hans Georgeson aura pour mission de renforcer la présence du groupe sur ces marchés stratégiques, de développer les relations clients et de soutenir la croissance des activités. Il supervisera les activités commerciales, la gestion des entités ainsi que les directeurs généraux de chaque pays.

Matteo Pardi, actuellement chargé de l'intérim en parallèle de ses fonctions de directeur général de HSBC Asset Management pour l'Europe continentale, conservera cette responsabilité jusqu'à l'arrivée de son successeur.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.