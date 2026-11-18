(Zonebourse.com) - HSBC AM enrichit sa gamme de fonds indiciels avec le lancement du HSBC MSCI China Robotics UCITS ETF, destiné à offrir aux investisseurs européens une exposition aux entreprises chinoises spécialisées dans la robotique et les technologies associées.

Répliquant l'indice MSCI China All Shares IMI Robotics Select, le fonds investit dans un maximum de 40 sociétés, actives notamment dans la robotique industrielle, autonome et humanoïde, ainsi que dans les composants et logiciels qui soutiennent son développement.

Pour intégrer l'indice, les entreprises doivent réaliser au moins 50 % de leur chiffre d'affaires dans des activités liées à la robotique, tandis que leur pondération individuelle est plafonnée à 5 %. En septembre 2026, les secteurs de l'industrie et des technologies de l'information représentaient 88 % de l'indice.

Ce nouvel ETF, qui complète l'offre de HSBC AM sur les actions chinoises et asiatiques, sera coté sur les principales places européennes, dont Euronext Paris, Londres, Francfort, Milan et Zurich.

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