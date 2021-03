HSBC AM et l'IFC lèvent 538 millions de dollars dans le fonds REGIO

REGIO est présenté comme une solution innovante et diversifiée destinée aux investisseurs institutionnels qui pourraient être dans l'incapacité d'investir dans des obligations vertes individuelles, ou qui veulent compléter une exposition existante à la dette émergente avec un investissement obligataire à impact écologique.

HSBC et l'IFC se sont engagées à verser chacune 75 millions de dollars en tant qu'investisseurs principaux lorsque le fonds a été lancé en 2019. Ce dernier compte désormais dix investisseurs au total.

Ce premier fonds d'obligations vertes centré sur les émetteurs de l'économie réelle des marchés émergents, a levé un total de 538 millions de dollars de souscriptions d'investisseurs publics et privés. Deux investisseurs européens supplémentaires ont investi lors de ce closing final.

(AOF) - HSBC Asset Management et l'IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, ont annoncé la fermeture définitive des souscriptions dans le fonds HSBC Real Economy Green Investment Opportunity GEM Bond Fund (REGIO), favorisant l'accès à la finance climatique et contribuant à développer le marché des obligations vertes dans les pays émergents.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.