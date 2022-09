Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

HSBC: 2 nominations dans la banque d'entreprises en Europe information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 11:04

(CercleFinance.com) - HSBC annonce deux nominations dans la banque d'entreprises de HSBC Continental Europe pour la France.



Arnaud Malézieux devient Head of Sustainability pour la banque d'entreprises en France.



Il aura pour missions l'intégration des risques environnementaux et climatiques dans les activités de banque d'entreprises, ainsi que l'accompagnement de la transition durable des clients.



Depuis 2016, Arnaud Malézieux dirigeait l'activité Lending & Transaction Management devenant référent pour la banque d'entreprises sur l'ensemble des sujets Finance Durable



Par ailleurs, Olivier Dardilhac, jusqu'alors Directeur du Marché des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) pour la banque d'entreprises en France, devient Directeur Commercial dans ce même périmètre.



Il aura pour mission de déployer la stratégie de développement commercial auprès des clients Corporate et les initiatives clés de croissance, l'accompagnement international des clients français, la Finance

Durable et la Transition Energétique, le développement de la franchise Institutionnelle et le renforcement de notre pénétration de secteurs d'activité clés tels que l'Innovation et les Technologies.