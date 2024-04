HRS va installer une station de ravitaillement en hydrogène pour Seven

(AOF) - HRS (concepteur et fabricant français des stations de ravitaillement en hydrogène) a reçu une commande ferme de Seven (acteur de la transition énergétique) pour installer une station de ravitaillement en hydrogène au cœur du territoire tarnais (HRS40), dans le cadre du projet européen Corridor H2 soutenu par la Banque Européenne d'Investissement (40 millions d'euros) et la Commission Européenne (14,5 millions d'euros). Cette station HRS40 d'une capacité de 1 tonne/jour, sera mise en service dès décembre 2024.

Cette station sera intégrée dans la station multi-énergies de Saint-Sulpice-la-Pointe développée par Seven, et inaugurée en avril 2022 avec déjà 4 pistes GNC.

Cette première collaboration de station hydrogène sur un projet développé par Seven s'inscrit dans le cadre du partenariat signé par les deux entreprises le 28 mars dernier, visant à installer ensemble jusqu'à 5 stations hydrogène d'ici à 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.