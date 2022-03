HRS signe un partenariat avec Burckhardt Compression

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cet accord non exclusif d'une durée de 3 ans ouvre également la voie à une réponse commune aux nouvelles opportunités de marché, notamment aux exigences futures du marché de la mobilité hydrogène concernant les bateaux, les trains ou les avions.

L'objectif est de fournir des solutions de ravitaillement sécurisées et fiables destinées aux usages intensifs du marché, avec des capacités supérieures à 1 tonne par jour. Dans ce cadre, les partenaires se concentreront sur l'industrialisation du processus de production afin d'atteindre la baisse attendue des investissements.

Burckhardt Compression est présenté comme le leader mondial du marché des systèmes à compresseurs alternatifs et le seul fabricant offrant une gamme complète de technologies et services destinés à toutes les applications impliquant des gaz.

(AOF) - HRS et Burckhardt Compression ont annoncé le renforcement de leur collaboration en unissant leurs efforts, pour développer des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité, afin de répondre au marché de la mobilité lourde (bus, camions, ports), des véhicules utilitaires légers (flottes de taxis) et aux opportunités futures (bateaux, trains, avions…).

