HRS sécurise 3,1 millions d'euros de subventions pour deux projets

(AOF) - HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce être allocataire de subventions non remboursables d'un total de 3,1 millions d'euros, liées à deux projets européens de recherche et développement et une aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour son nouveau site de production et R&D à Champagnier dans le bassin grenoblois.

Les deux projets européens, RHeaDHy et H2REF-DEMO, co-financés par le Programme Horizon Europe de l'Union Européenne sous l'initiative " Clean Hydrogen Partnership " totalisent 2,3 millions d'euros de subventions R&D pour HRS sur un montant total d'environ 10 millions d'euros.

Ils visent au développement de systèmes de compression qui permettront de délivrer plusieurs centaines de kilogrammes d'hydrogène par heure, afin de répondre aux besoins de la mobilité hydrogène lourde. HRS a été respectivement le principal et le second allocataire en termes de montants sur ces deux projets.

HRS a reçu en parallèle une subvention de près de 0,9 million d'euro de la part de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour son nouveau site de production et R&D à Champagnier représentant 20% des dépenses éligibles. Ce soutien dans le cadre du programme " Solution Région Création - M'implanter en Auvergne-Rhône-Alpes " est destiné à l'achat de divers équipements de production industrielle.

La livraison du centre de production s'effectuera au début de l'année 2023 et les bureaux à la fin du premier semestre 2023.

Cet espace de 14 300 m², unique en Europe, sur un terrain de 2,6 hectares, permettra de répondre à la forte accélération de la demande en portant la capacité de production à 180 stations par an, d'une zone d'essai unique, d'une station de ravitaillement en hydrogène pour tout type de véhicule et d'une production d'hydrogène vert.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Une autonomie allemande pas si simple

La Chine est depuis six ans le premier partenaire économique de l'Allemagne. Or, Outre-Rhin, les entreprises sont appelées à réduire leur forte dépendance envers le géant asiatique du fait d'une montée en puissance des tensions géopolitiques avec le pays. Dans ce contexte, la puissante VDMA pointe l'importance du marché chinois et le danger que représenterait un arrêt trop brutal des liens avec la Chine. Le pays constitue, en effet, le second marché d'exportation et la première destination des investissements pour l'ingénierie mécanique et industrielle allemande. La fédération reconnaît néanmoins la nécessité de diversifier les partenaires commerciaux de l'économie allemande.