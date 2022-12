Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HRS: retenu pour une station de ravitaillement information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 14:25









(CercleFinance.com) - HRS (Hydrogen-Refueling-Solutions) annonce avoir été retenu pour la fourniture, l'installation et la maintenance d'une station de ravitaillement en hydrogène 330 kg/jour pour une agglomération française, station dont la mise en service est prévue en 2023.



Dans le cadre de ce contrat pour un montant total d'environ trois millions d'euros, la station qui distribuera de l'hydrogène, associée à plusieurs stockages, aura notamment la capacité de ravitailler simultanément une flotte de bus à hydrogène.



'C'est une nouvelle reconnaissance de notre savoir-faire et de notre capacité à accompagner l'ensemble des acteurs publics ou privés dans le développement de l'hydrogène dans la mobilité', commente Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS.





Valeurs associées HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.) Euronext Paris +0.48%