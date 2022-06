HRS : première commande d'Haffner Energy

(AOF) - HRS, concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, a reçu une commande de Haffner Energy, concepteur et fabricants de technologies et services permettant à ses clients de produire de l'hydrogène décarboné.Cette commande a été passée dans le cadre du déploiement du partenariat signé en janvier 2022.

La station de 200 kg/jour sera associée à une nouvelle infrastructure Hynoca, une technologie unique dédiée à la production d'hydrogène vert par thermolyse de la biomasse.

Elle sera implantée dans le cadre d'un projet d'essais communs dont la localisation sera révélée ultérieurement.

Cette première réalisation fait entrer le partenariat d'Haffner Energy et HRS dans sa phase opérationnelle et permet ainsi d'initier le déploiement commercial d'infrastructures communes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

