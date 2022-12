Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HRS: plusieurs subventions sécurisées information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - HRS annonce être allocataire de subventions non remboursables d'un total de 3,1 millions d'euros, liées à deux projets européens de recherche et développement et une aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour son nouveau site de production et R&D à Champagnier.



Les deux projets européens, RHeaDHy et H2REF-DEMO, qui totalisent 2,3 millions d'euros de subventions R&D pour la société, visent au développement de système de compression pour délivrer plusieurs centaines de kilogrammes d'hydrogène par heure.



HRS a reçu en parallèle une subvention de près de 0,9 million pour l'achat de divers équipements de production industrielle destinés au nouveau site de Champagnier, dans le bassin grenoblois, dont la livraison doit s'effectuer au début de l'année 2023.





Valeurs associées HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.) Euronext Paris -0.46%