HRS impliqué dans un projet de station de ravitaillement en hydrogène

(AOF) - HRS, concepteur et fabricant, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir été retenu pour la fourniture, l'installation et la maintenance d'une station de ravitaillement en hydrogène 330 kg/jour pour une agglomération française. La mise en service est prévue en 2023. HRS assurera la conception, la fourniture et l'installation d'une station d'avitaillement spécifique à l'appel d'offre de l'agglomération, pour un montant total d'environ 3 millions d'euros.

Cette station qui distribuera de l'hydrogène, associée à plusieurs stockages, aura notamment la capacité de ravitailler simultanément une flotte de bus à hydrogène.

Ce nouveau succès pour HRS en France conforte la société dans sa position de leader français des stations de ravitaillement en hydrogène.

