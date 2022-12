HRS et Engie nouent un partenariat commercial et technologique

(AOF) - HRS et Engie Solutions ont annoncé conjuguer leurs savoir-faire pour accélérer la réalisation de projets liés à l'hydrogène, avec un objectif de 15 projets d’ici à 2026 dont 4 d’ici à 2024, en priorité pour les écosystèmes de mobilité décarbonée. " Cet accord majeur permettra de partager les savoir-faire industriels complémentaires des deux partenaires dans le but de répondre efficacement et rapidement aux besoins des acteurs publics et privés en matière d’infrastructures hydrogène ", expliquent les deux sociétés.

L'objectif des partenaires est de réaliser une offre de stations d'avitaillement hydrogène adaptée aux besoins d'Engie Solutions, qui pourra notamment prendre la forme d'une nouvelle gamme de produits.

Dans un premier temps, une architecture modulable selon les projets sera envisagée, tout en visant la standardisation des solutions, puis une montée en gamme, passant d'unités de plusieurs centaines de kg par jour de capacité à rapidement 1 tonne par jour puis 2 tonnes par jour, en raison de l'intensité croissante des besoins et d'un focus important des partenaires sur la mobilité lourde.

Ces solutions seront intégrées dans des écosystèmes pouvant inclure différents éléments, tels que la production et l'approvisionnement d'hydrogène, le poste de distribution d'hydrogène (station carburant, multi-usages), l'évolutivité des stations ou la mise en place de flottes d'automobiles et/ou de mobilité lourde fonctionnant à pile à combustible.

En outre, les partenaires travailleront conjointement pour développer des projets d'écosystèmes de mobilité hydrogène, centrés essentiellement sur la mobilité lourde, les flottes captives et les engins non routiers consommateurs de carburant.

Dans le cadre de ces projets communs, Engie Solutions a passé la commande d'une première station de ravitaillement en hydrogène. Cette première station associée à la capacité de production croissante de HRS permettra un déploiement rapide des premiers projets identifiés par les partenaires.

