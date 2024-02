Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HRS: distingué pour sa croissance par Les Echos information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - HRS (Hydrogen-Refueling-Solutions) annonce faire son entrée directement dans le top 100 du palmarès 2024 des 500 Champions de la croissance, palmarès dévoilé pour la huitième fois par Les Echos Week-End et l'institut Statista.



Le fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène se positionne à la septième place du secteur énergie, dans ce classement qui rassemble les 500 entreprises françaises ayant le plus fort taux de croissance de leur chiffre d'affaires entre 2019 et 2022.



HRS se distingue ainsi pour la première fois grâce à une croissance annuelle moyenne de 47,7% sur la période et participe à la montée en puissance du secteur de l'énergie, en progression avec 16 lauréats contre seulement 12 un an plus tôt.





Valeurs associées HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.) Euronext Paris +1.15%