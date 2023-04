HRS : croissance semestriel de 137%

(AOF) - Le chiffre d'affaires semestriel de HRS ressort à 10,9 millions d'euros, en croissance de 137%, avec 9,2 millions d'euros pour le segment des Stations hydrogène, en croissance de 141%. Ce chiffre d'affaires est composé de 1,4 millions d'euros issus des 21 stations mises en production lors des deux exercices précédents et de 7,9 millions d'euros issus des 11 stations mises en production lors de cet exercice. En parallèle, l'activité historique de Tuyauterie industrielle ressort en nette progression à 1,7 million d'euros.

Toutefois, l'EBITDA du premier semestre 2022/2023 est négatif à hauteur de 2,9 millions d'euros, en baisse de 2,3 millions d'euros par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice précédent.

Après la prise en compte d'un produit d'impôt de 0,8 million d'euros et d'un résultat financier de 0,1 million d'euros, HRS affiche une perte nette au premier semestre 2022/2023 à 2,6 million d'euros, en baisse de 1,9 million d'euros par rapport à l'exercice précédent.

En outre, HRS révise à la hausse son objectif annuel de croissance et vise dorénavant un chiffre d'affaires de 29 millions d'euros au 30 juin 2023, soit une croissance de 70%, contre précédemment un chiffre d'affaires attendu en croissance d'au minimum 50% (25,5 millions d'euros environ).

HRS affiche sa confiance dans l'atteinte des objectifs de son plan de déploiement 2021-2025. HRS confirme à nouveau son ambition d'atteindre 85 millions d'euros de chiffre d'affaires au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période 2021-2025.

Le fabricant français de stations de ravitaillement confirme également l'objectif d'atteindre environ 20% de marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant/chiffre d'affaires) au 30 juin 2025.

