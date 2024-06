Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HRS: contrat pour une station de grande capacité information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - HRS (Hydrogen ReFueling Solutions) annonce avoir été retenu pour la fourniture, la mise en service et l'entretien-maintenance d'une station de ravitaillement en hydrogène de grande capacité, dans un programme visant à accélérer la décarbonation de la mobilité lourde.



Cette station HRS40 de capacité 1 tonne d'hydrogène par jour sera équipée de protocoles de remplissage de réservoirs innovants et spécifiques, garantissant une efficacité et une sécurité optimales. Sa mise en service est prévue pour fin 2025.



'Ce projet stratégique marque une étape significative dans le développement des infrastructures hydrogène pour la mobilité lourde en France et consolide la position de HRS en tant que leader du secteur', explique la société.





