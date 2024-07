Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HRS: contrat-cadre exclusif avec ECM Technologies information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - HRS (Hydrogen Refueling Solutions) annonce la signature d'un contrat-cadre exclusif de prestations de façonnage de tuyauteries complexes pour le compte d'ECM Technologies, leader mondial en conception et fabrication d'équipements de traitement thermique.



Ce partenariat représente un contrat de plusieurs millions d'euros pour HRS sur les cinq prochaines années, 'reflétant l'engagement mutuel des deux entreprises à fournir des solutions de haute qualité et à innover dans le domaine de la tuyauterie industrielle'.



Par ailleurs, HR Holding, la holding du fondateur et actionnaire majoritaire d'HRS, Hassen Rachedi, financera, avec le soutien intégral du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, la construction d'un second bâtiment de 10.000 m² près du site actuel d'HRS à Champagnier.





