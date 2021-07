HRS : bond du chiffre d'affaires annuel, objectifs confirmés

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

AOF - EN SAVOIR PLUS

HRS confirme également ses ambitions à moyen terme de doubler son chiffre d'affaires au 30 juin 2022 et d'atteindre 85 millions d'euros de revenus au 30 juin 2025, l'objectif étant de livrer 100 nouvelles stations sur la période.

Le groupe s'est dit très confiant dans la réalisation de son objectif annuel d'un résultat opérationnel courant positif sur l'exercice 2020/2021. La société est d'autant plus confiante, que son résultat opérationnel courant était déjà positif au premier semestre 2020/2021.

Outre les commandes enregistrées sur l'exercice, la société a connu ces derniers mois une nette accélération de son activité commerciale en étant consultée sur de nombreux projets de stations à hydrogène dans toutes les régions de France et en recevant de premières demandes européennes. HRS dispose ainsi aujourd'hui d'un pipeline important de commandes potentielles de 124 millions d'euros.

(AOF) - HRS a enregistré une forte croissance de 309% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2020/2021 qui atteint 10,5 millions d'euros, dont 8,3 millions pour le segment Stations. Sur la période, l'activité historique de Tuyauterie industrielle s'est légèrement contractée à 2,2 millions comme attendu, du fait de la fin d'un projet important sur l'exercice précédent. Cet exercice a été marqué par le succès commercial de la nouvelle offre de stations de ravitaillement en hydrogène, conçues, fabriquées et installées par HRS.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.