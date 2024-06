Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HRS: avenant à l'accord-cadre avec pHYnix information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - HRS annonce avoir signé avec pHYnix un avenant à l'accord-cadre du 19 janvier 2023 : il est désormais prévu que HRS livre à pHYnix, avant la fin de l'année 2027, trois stations HRS40 de capacité 1 tonne/jour et trois stations HRS14 de capacité 200 kg/jour.



Ces six stations, d'une valeur cumulée de 12,5 millions d'euros, sont en cours de production depuis 2023. Les partenaires se sont accordés sur un nouvel échéancier de paiements, échelonnés entre juin 2024 et décembre 2027.



La commande de deux stations supplémentaires HRS40 de capacité 1 tonne/jour figurant dans l'accord-cadre initial a été retirée. HRS redirigera ces stations vers d'autres commandes en cours de négociation, aux caractéristiques similaires ou proches.



Par ailleurs, un partenariat stratégique a été conclu avec pHYnix pour favoriser le développement des ventes de stations HRS notamment dans le cadre de nouveaux marchés, un accord valable jusqu'à la fin de l'année 2027.





