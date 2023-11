Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HPE: repli de 9% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 10:08









(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) a dévoilé mardi soir un BPA ajusté en repli de 9% à 0,52 dollar au titre de son quatrième trimestre 2022-23, mais se situant à la borne haute de sa fourchette de prévisions qui allait de 0,48 à 0,52 dollar.



A 7,4 milliards de dollars, les revenus du groupe d'équipements et services informatiques pour entreprises ont diminué de 7% (-6% à taux de changes constants), grevés par ses activités de calcul et de stockage.



Affichant sur l'exercice écoulé un BPA ajusté de 2,15 dollars et une croissance de 5,5% des revenus à taux de changes constants, HPE confirme anticiper en 2023-24 des fourchettes-cibles respectives de 1,82-2,02 dollars et de 2-4%.





