Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HPE: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 11:23









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels jeudi soir, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a relevé ses prévisions pour l'exercice en cours, anticipant désormais un BPA ajusté entre 2,02 et 2,10 dollars, dont 44 à 52 cents pour le trimestre actuel.



Sur son premier trimestre comptable, il a engrangé un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 19% à 63 cents, dépassant ainsi sa fourchette-cible de 50-58 cents, pour des revenus en progression de 12% à 7,8 milliards de dollars (+18% hors effets de changes).



Le groupe de services informatiques souligne ainsi avoir réalisé sa meilleure performance de premier trimestre en termes de revenus depuis 2016, ainsi que sa meilleure marge opérationnelle ajustée de son histoire.





Valeurs associées HP ENTERPRISE NYSE -0.10%