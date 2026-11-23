Hewlett Packard Enterprise (HPE) recule de 5-6% dans les échanges après-Bourse lundi, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le fabricant américain de serveurs, de systèmes de stockage et d'équipements réseau a enregistré une hausse de 50,3% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre de son exercice décalé, à 14,55 MdsUSD, légèrement au-dessus du consensus de 14,47 MdsUSD. Le bénéfice ajusté par action a bondi de 131%, à 1,43 dollar, contre 1,28 dollar attendu.

Cette performance repose essentiellement sur la division "Cloud & AI", dont les revenus ont progressé de 68,6%, à 11,26 MdsUSD, portés par une envolée de 94,7% des ventes de serveurs. Les activités de stockage ont également accéléré, avec une croissance de 33,8%. En revanche, la division "Networking", renforcée par l'acquisition de Juniper Networks, affiche une progression plus modeste de 12,3%, accompagnée d'un léger recul de sa rentabilité sur un an.

Malgré une nouvelle amélioration de la marge opérationnelle ajustée, à 16,9%, la marge brute ajustée s'est contractée de 220 points de base sur le trimestre. Les stocks ont également plus que doublé en un an, à 14,1 MdsUSD. Ces évolutions interviennent alors que les fabricants de serveurs, dont Dell et HPE, subissent une forte inflation du coût des composants mémoire, compliquant la gestion des prix et des marges.

HPE a pourtant sensiblement relevé ses prévisions pour l'exercice 2027, visant désormais une croissance de 27 à 35% de ses revenus et un bénéfice ajusté par action compris entre 5,05 et 5,35 dollars. Dans un secteur fragilisé par les interrogations sur la rentabilité des investissements dans l'IA, les investisseurs semblent néanmoins privilégier la prudence, alors que le leader Dell doit publier ses résultats mardi.