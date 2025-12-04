HPE prévoit un chiffre d'affaires trimestriel faible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hewlett Packard Enterprise HPE.N a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, en raison de la prudence des entreprises dans un contexte d'incertitude économique.

Les actions de la société ont chuté de plus de 3,5 % dans les échanges prolongés.

Les dépenses des entreprises sont restées faibles en raison des efforts d'optimisation des coûts dans le sillage de l'incertitude économique et des taux d'intérêt élevés, ce qui a affecté des sociétés telles que HPE.

Alors que les entreprises investissent massivement pour développer des capacités d'IA, elles tentent également d'optimiser les coûts sur le matériel existant, ce qui met la pression sur des fournisseurs comme HPE et son rival Dell Technologies DELL.N .

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 9 et 9,4 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 9,90 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires des serveurs de HPE pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre a chuté de 5 %, à 4,5 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'est élevé à 9,68 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 9,94 milliards de dollars.