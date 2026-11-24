Hewlett Packard Enterprise (HPE) chute de 14,4% à 41,1 USD ce lundi, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, accompagnés d'un relèvement de ses objectifs et de redistributions accrues aux actionnaires. Si elle reste positive sur le dossier, JPMorgan pointe un tassement préoccupant de la marge brute.

Le fabricant de serveurs, de systèmes de stockage et d'équipements de réseau a vu son BPA ajusté bondir de 131% en comparaison annuelle pour atteindre 1,43 USD au titre des trois derniers mois de son exercice, contre 1,28 USD attendu en moyenne par les analystes.

Cette forte progression résulte à la fois d'une amélioration de sa marge opérationnelle ajustée de 470 points de base, à 16,9%, et d'une croissance de 50,3% de son chiffre d'affaires, à 14,55 MdsUSD, légèrement au-dessus du consensus de 14,47 MdsUSD.

Cette performance repose essentiellement sur la division "Cloud & AI", dont les revenus ont progressé de 68,6%, à 11,26 MdsUSD, portés par une envolée de 94,7% des ventes de serveurs. La croissance des activités de stockage a également accéléré, pour atteindre 33,8%.

En revanche, la division "Networking", renforcée par l'acquisition de Juniper Networks, affiche une progression plus modeste de ses revenus, de 12,3%, accompagnée d'un léger recul de sa rentabilité sur un an.

"L'exercice 2026 a été une année charnière pour HPE, au cours de laquelle nous avons bâti un nouveau leader du secteur des réseaux et renforcé notre présence sur le marché des infrastructures d'IA", souligne le CEO Antonio Neri.

Des objectifs relevés pour 2027 et des redistributions accrues

"Nous abordons l'exercice 2027 en position de force, avec des perspectives nettement plus élevées en matière de chiffre d'affaires, de résultat d'exploitation et de flux de trésorerie disponible", ajoute de son côté la CFO Marie Myers.

HPE a ainsi sensiblement relevé ses prévisions pour l'exercice 2027, visant désormais un BPA ajusté compris entre 5,05 et 5,35 USD, une progression de son résultat opérationnel ajusté de 23% à 30% ainsi qu'une croissance de 27% à 35% de ses revenus.

Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé de porter le dividende trimestriel par action à 0,17 USD, à verser en janvier prochain, contre 0,14 USD précédemment, et d'autoriser des rachats d'actions supplémentaires à hauteur de 5 MdsUSD, portant ainsi l'enveloppe disponible à environ 7,3 MdsUSD à cette date.

HPE prévoit de continuer à redistribuer une part significative de son flux de trésorerie disponible à ses actionnaires. Pour l'exercice 2027, le groupe vise à leur verser au moins 75% de son flux de trésorerie disponible sous forme de dividendes et de rachats d'actions.

La contraction de la marge brute, point noir de la publication

"HPE a terminé l'exercice 2026 avec une croissance de la demande nettement supérieure à celle du chiffre d'affaires, ce qui justifie un relèvement significatif de ses perspectives pour l'exercice 2027", reconnaît JPMorgan, qui réaffirme son opinion "surpondérer" et son objectif de cours de 70 USD.

"Toutefois, le réajustement de la marge brute qui accompagne cette dynamique fait de la composition des bénéfices, et non plus seulement de l'ampleur de la croissance, le principal sujet de débat parmi les investisseurs", prévient la banque américaine.

En effet, il faut noter que la marge brute ajustée s'est contractée de 220 points de base par rapport au trimestre précédent, à 38,2%, sur fond d'une forte inflation du coût des composants mémoire qui complique la gestion des prix et des marges pour les fabricants de serveurs comme HPE.

JPMorgan Chase relève néanmoins ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le groupe, une légère contraction de la marge brute étant compensée par une discipline accrue en matière de dépenses opérationnelles.

"L'action se négocie à 9 à 10 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, un niveau globalement conforme à la moyenne des cinq dernières années et qui, selon nous, ne prend que très partiellement en compte l'évolution vers une activité de réseaux en forte croissance et à marges plus élevées", ajoute-t-elle.