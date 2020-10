Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HPE : les perspectives sont favorables Cercle Finance • 16/10/2020 à 14:11









(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise (HPE), l'une des deux sociétés créées après la dissolution d'Hewlett-Packard en 2014, s'attend à voir passer son BPA de 1,56 dollar à 1,76 dollar pour le prochain exercice jusqu'en juillet 2021, soit une hausse de 10% en un an quand le consensus ciblait un bénéfice de 1,46 dollar par action. Jusqu'à la fin octobre, le BPA net dilué devrait passer de 1,3 dollar à 1,34 dollar, alors que le consensus évoquait 1,32 dollar. HPE a indiqué que son orientation vers les services portait ses fruits, notamment grâce à la plate-forme 'edge-to-cloud', et s'est engagé à fournir l'ensemble de son portefeuille de services jusqu'à la fin 2022.

