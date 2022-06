Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

HPE: fourchette-cible de BPA réduite pour 2021-22 information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 08:53

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a indiqué mercredi soir ramener sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice en cours, à entre 1,96 et 2,10 dollars, soit sa prévision initiale d'octobre 2021.



Le groupe de services informatiques explique que cette révision en baisse, par rapport à une prévision entre 2,03 et 2,17 dollars il y a trois mois, reflète des mouvements de changes défavorables, ainsi que sa sortie de Russie.



Sur son deuxième trimestre 2021-22, HPE a engrangé un BPA ajusté en repli de 4% à 44 cents, pénalisé par les effets de changes et opérationnels liés à la Russie, pour des revenus stables (+0,2%) à 6,7 milliards (+1,5% hors effets de changes).