HPE: enquête de la CMA sur le projet de fusion avec Juniper

(CercleFinance.com) - La Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni annonce l'ouverture d'une enquête au sujet de l'acquisition prévue par Hewlett Packard Enterprise (HPE) de Juniper Networks, et 'invite toute partie intéressée à formuler des commentaires sur la transaction'.



L'autorité souhaite évaluer si un tel rapprochement entre les deux groupes pourrait entraîner une diminution substantielle de la concurrence sur un ou plusieurs marchés de biens ou de services au Royaume-Uni. Une première décision est attendue le 14 août.



Pour mémoire, HPE a conclu en janvier un accord pour l'acquisition de Juniper Networks, leader mondial des solutions cloud, de sécurité connectée et de mise en réseau optimisées par l'IA, pour une valeur des capitaux propres d'environ 14 milliards de dollars.





