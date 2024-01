Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HPE: des pourparlers seraient en cours avec Juniper Networks information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 16:19









(CercleFinance.com) - Le Wall Street Journal croit savoir que Hewlett Packard Enterprise serait 'en pourparlers avancés' afin d'acquérir Juniper Networks pour environ 13 milliards de dollars, dans le but de mieux se positionner dans l'IA.



Le quotidien américain, qui dit s'appuyer sur des sources proches du dossier, estime qu'un accord pourrait être annoncé avant la fin de la semaine - à moins que les négociations échouent.



Pour rappel, Juniper Networks est un leader mondial des solutions cloud, de sécurité connectée et de mise en réseau optimisées par l'IA.



A la suite de cette annonce, le titre HPE cède près de 5% actuellement à New York tandis que Juniper Networks grimpe d'environ 24%.





