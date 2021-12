Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HPE : croissance de 27% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 11:03









(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) a engrangé sur son dernier trimestre 2020-21 un BPA ajusté en progression de 27% à 52 cents, soit la borne haute de sa fourchette-cible (44-52 cents), pour des revenus en hausse de 2% à 7,4 milliards (stables hors effets de changes). 'L'environnement de la demande s'est montré incroyablement vigoureux et a accéléré durant la seconde moitié de l'année, ce qui donne une dynamique importante pour le nouvel exercice', indique son directeur financier Tarek Robbiati. Affichant un BPA ajusté de 1,96 dollar sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe de services informatiques confirme l'anticiper entre 1,96 et 2,10 dollars pour son année 2021-22 (dont 42 à 50 cents pour son seul premier trimestre comptable).

Valeurs associées HP ENTERPRISE NYSE -1.44%