HPE: collaboration étendue avec Nvidia dans l'IA générative

(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise a annoncé jeudi qu'il allait approfondir sa collaboration stratégique avec Nvidia afin de proposer aux entreprises une solution d'intelligence artificielle générative (GenAI).



Cette offre co-conçue et pré-configurée doit permettre aux entreprises de toutes les tailles de personnaliser rapidement leurs modèles de fondation à partir des données privées tout en déployant des applications dans les périphériques 'edge' et dans le 'cloud'.



L'idée est d'éliminer la complexité du développement des infrastructures GenAI grâce à une solution complète de réglage et d'inférence de l'IA proposée en commun par HPE et Nvidia, précise le communiqué.





