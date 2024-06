Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HPE: BPA supérieur à la fourchette-cible au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) a dévoilé mardi soir un BPA ajusté en chute de 19% à 0,42 dollar au titre de son deuxième trimestre 2023-24, mais dépassant ainsi légèrement sa fourchette de prévisions qui allait de 0,36 à 0,41 dollar.



A 7,2 milliards de dollars, les revenus du groupe d'équipements et de services informatiques pour les entreprises ont augmenté de 3% (+4% à changes constants), une croissance tirée essentiellement par sa division serveurs (+18% à 3,9 milliards).



Pour l'ensemble de l'exercice, HPE indique tabler sur un BPA ajusté entre 1,85 et 1,95 dollar, ainsi que sur une croissance de 1 à 3% de ses revenus à changes constants, des fourchettes-cibles en légère hausse par rapport à celles d'il y a trois mois.





