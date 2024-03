Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HPE: baisse de 24% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en baisse de 24% à 0,48 dollar au titre de son premier trimestre 2023-24, mais se situant dans le haut de sa fourchette de prévisions qui allait de 0,42 à 0,50 dollar.



A 6,8 milliards de dollars, les revenus du groupe d'équipements et services informatiques pour entreprises ont diminué de 14% (en données brutes comme à changes constants), pénalisés par ses divisions serveurs (-23%) et hybride cloud (-10%).



Pour l'ensemble de l'exercice, HPE indique tabler sur un BPA ajusté compris entre 1,82 et 1,92 dollar, ainsi que sur des croissances de 0 à 2% à la fois pour ses revenus à taux de changes constants et pour son profit opérationnel ajusté.





Valeurs associées HP ENTERPRISE NYSE +2.29%