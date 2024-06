Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HPE: alliance stratégique avec le Barça information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 16:26









(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec le FC Barcelone pour une durée de quatre saisons, c'est-à-dire jusqu'à juin 2028.



Aux termes de cette alliance stratégique, le groupe technologique américain deviendra le fournisseur officiel de solutions 'cloud' pour le projet Espai Barça, le nouveau concept concernant les installations du club.



Ce projet vise à transformer l'ensemble des actifs patrimoniaux du club, du mythique Camp Nou à la salle de basket-ball Palau Blaugrana en passant par le Campus Barça, comprenant l'esplanade et les bâtiments annexes.



Ces infrastructures seront équipées des technologies de réseau HPE Aruba et de 'cloud' HPE GreenLake, ainsi que d'outils d'analyse en temps réel des données et de solutions de sécurité.



HPE dit également vouloir proposer des services et des expériences personnalisés aux supporters présents sur l'Espai Barça.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.