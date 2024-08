Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HPE: acquisition de Morpheus Data dans le 'cloud' hybride information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 16:49









(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise a annoncé jeudi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition de Morpheus Data, un spécialiste des logiciels d'entreprise pour la gestion des plateformes 'cloud' hybrides.



Dans un communiqué, HPE explique que le rachat de Morpheus va lui permettre de simplifier la complexité des opérations technologiques hybrides dans le cadre de son offre de 'cloud' GreenLake cloud.



L'idée, d'après le groupe américain, est de permettre d'unifier les applications 'cloud' sur une seule infrastructure, afin d'aider les entreprises à faire face à des environnements de plus en plus hétérogènes et difficiles à gérer.



HPE souligne que l'opération s'inscrit dans le cadre de l'acquisition réussie d'OpsRamp l'an dernier.



L'acquisition, dont le montant n'a pas été révélé, devrait être finalisée dans le courant du quatrième trimestre.



Cotée à la Bourse de New York, l'action HPE progressait de près de 4% jeudi en début de séance.





