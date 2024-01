Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HPE: accord confirmé pour l'acquisition de Juniper information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 11:53









(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) a confirmé mardi soir la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de Juniper Networks, leader mondial des solutions cloud, de sécurité connectée et de mise en réseau optimisées par l'IA.



Le groupe de matériel et de solutions informatiques va réaliser cette transaction entièrement en numéraire à un prix de 40 dollars par action Juniper, représentant une valeur des capitaux propres d'environ 14 milliards de dollars.



'Cette combinaison permet à HPE d'évoluer vers des solutions à plus forte croissance et de renforcer son activité de mise en réseau à forte marge', explique HPE, qui en attend un effet relutif sur le BPA et le FCF ajustés au cours de la première année suivant sa finalisation.



La transaction devrait être finalisée fin 2024 ou début 2025, sous réserve de l'obtention des approbations des autorités réglementaires et des actionnaires de Juniper, ainsi que de la satisfaction des autres conditions habituelles.





Valeurs associées HP ENTERPRISE NYSE -6.00%