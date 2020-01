Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HP :Xerox a obtenu des engagements de financement pour 24Mds$ Cercle Finance • 06/01/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le fabricant de copieurs américain Xerox a annoncé avoir obtenu 24 milliards de dollars d'engagements de financement de la part de trois banques pour finaliser son projet d'acquisition du fabricant d'ordinateurs américains HP. Dans une lettre adressée au conseil d'administration de HP, Xerox a déclaré avoir obtenu le financement auprès de Citi, Mizuho et Bank of America. La déclaration de Xerox intervient alors que HP estimait que le groupe n'avait pas la capacité de lever les capitaux nécessaires pour financer la transaction. Rappelons qu'en novembre dernier, HP a rejeté l'offre de Xerox, affirmant qu'elle était 'hautement conditionnelle' et 'incertaine', et que la proposition 'sous-évaluait considérablement' la société.

