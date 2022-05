Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

HP: une nouvelle usine en République tchèque information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 16:43

(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise renforce la chaîne d'approvisionnement des superordinateurs en Europe avec une nouvelle usine en République tchèque.



Le groupe va construire ainsi sa première usine en Europe pour les systèmes de calcul haute performance (HPC) et d'intelligence artificielle (AI) de nouvelle génération afin d'accélérer la livraison aux clients et de renforcer l'écosystème des fournisseurs de la région.



L'usine qui deviendra le quatrième des sites de fabrication HPC mondiaux du groupe, sera située à Kutná Hora, en République tchèque, à côté du site européen existant de HPE pour la fabrication de ses serveurs et solutions de stockage standard de l'industrie. Les opérations de construction commenceront à l'été 2022.



' Nous sommes désormais en mesure de fabriquer les meilleurs systèmes de supercalculateurs, de HPC et d'IA du secteur, tout en augmentant la viabilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. ' a déclaré Justin Hotard, vice-président exécutif et directeur général, HPC & AI, chez HPE.