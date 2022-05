Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

HP: un nouveau superordinateur pour un ministère US information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 16:42

(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise inaugure un nouveau superordinateur destiné au Oak Ridge National Laboratory du ministère américain de l'Énergie.



Les performances monumentales de ce nouveau superordinateur marquent le début d'une nouvelle ère pour l'intelligence artificielle, la recherche scientifique et l'innovation.



Il permettra de résoudre des calculs jusqu'à 10 fois plus vite que les meilleurs superordinateurs actuels et de s'attaquer à des problèmes 8 fois plus complexes.



Frontier a également été classé premier superordinateur le plus économe en énergie au monde sur la liste Green500, qui mesure l'utilisation et l'efficacité énergétiques des superordinateurs.



Frontier s'est également classé premier dans une catégorie appelée 'mixed-precision computing', qui évalue les performances dans des formats couramment utilisés pour l'intelligence artificielle, avec une performance de 6,88 exaflops.