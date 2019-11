HP rejette l'offre de rachat de XEROX

(AOF) - HP Inc a annoncé que son Conseil d'administration a rejeté à l'unanimité la proposition non sollicitée de Xerox Holdings Corporation d'acquérir la société. Xerox a dévoilé une offre de rachat de 33 milliards de dollars, soit 22 dollars par action, dont 17 dollars en numéraire et 0,137 action Xerox par titre HP détenu. Une réunion du Conseil avec ses conseillers financiers et juridiques a conclu à l'unanimité qu'elle sous-estime considérablement fabricant d'imprimantes et de PC et n'est pas dans l'intérêt des actionnaires.

" Nous reconnaissons les avantages potentiels du regroupement, et nous sommes prêts à examiner s'il est possible de créer de la valeur pour les actionnaires de HP par une combinaison potentielle avec Xerox " peut on lire dans la lettre du Conseil d'administration à Xerox. Il s'inquiète de l'endettement " démesuré " de la nouvelle société et du recul du chiffre d'affaires de Xerox.