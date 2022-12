hp: partenariat en faveur de la transparence dans le privé information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 16:15

(CercleFinance.com) - Microsoft annonce ce jour le lancement de ISDP - Industry Data for Society Partnership- une initiative présentée comme un partenariat intersectoriel unique en son genre visant à rendre plus accessibles et ouvertes les données du secteur privé, ' pour le bien de la société '.



Les membres d'IDSP - à savoir GitHub, Hewlett Packard Enterprise (HPE), LinkedIn, Microsoft, Northumbrian Water Group, R2 Factory et UK Power Networks - ont accepté de fournir un meilleur accès à leurs données afin ' d'aider à relever certains des défis les plus urgents au monde dans des domaines tels que la durabilité et la croissance économique inclusive '.



' Au cours des dernières années, les données ouvertes ont joué un rôle essentiel en permettant une recherche et une collaboration plus rapides entre les industries et le secteur public. Comme nous l'avons vu pendant le COVID-19, les données ouvertes sur la pandémie ont permis aux chercheurs de progresser plus rapidement ', souligne par exemple Microsoft.



L'objectif de l'IDSP sera donc notamment d'étendre ce modèle à de nouveaux domaines afin de relever d'autres défis sociétaux complexes. L'IDSP permettra aussi de favoriser la collaboration entre les entreprises participantes mais aussi de servir de ressource pour d'autres entités travaillant sur des questions connexes.