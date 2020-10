HP : ouvre une ère de réalité virtuelle pour l'entreprise

(CercleFinance.com) - HP dévoile HP Omnicept, une solution réunissant le casque de réalité virtuelle ' le plus intelligent du monde ' et un kit de développement, permettant ainsi aux utilisateurs de créer de nouvelles expériences de réalité virtuelle hyper-personnalisées.

HP estime que de nouveaux outils immersifs sont nécessaires pour une meilleure collaboration à distance dans les flux de travail de conception et de développement, dans un contexte où le télétravail pourrait concerner entre 25 et 30% des travailleurs d'ici à 2021.

Par ailleurs, la réalité virtuelle pourrait s'avérer très efficace, lorsque l'on sait que l'expression faciale et le langage corporel comptent pour moitié dans un rapport humain. HP Omnicept est justement conçu pour organiser des expériences plus humaines et personnelles avec la technologie.

'La solution HP Omnicept ouvrira de nouvelles possibilités pour le développement de la réalité virtuelle et son impact sur la formation en entreprise, l'enseignement à distance, la collaboration, la R&D et le bien-être spécialisé ', conclut Jim Nottingham, directeur et responsable mondial, Advanced Compute and Solutions.