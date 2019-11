HP : le conseil d'administration a rejeté l'offre de Xerox

(CercleFinance.com) - HP a annoncé hier que son conseil d'administration avait rejeté à l'unanimité la proposition non sollicitée de Xerox Holdings Corporation pour acquérir la société.

Xerox envisagerait de déposer une offre de rachat mixte (en espèces et en titres) sur son compatriote HP, dont la Bourse valorise le capital plus de 27 milliards de dollars. Soit plus du triple de la capitalisation de Xerox (8 milliards de dollars).

' Notre conseil d'administration a examiné et pris en compte votre proposition non sollicitée datée du 5 novembre 2019 lors d'une réunion de nos conseillers financiers et juridiques et a conclu à l'unanimité qu'elle sous-évaluait considérablement HP et ne servait pas les intérêts de ses actionnaires ' a indiqué le groupe dans une lettre envoyée le 17 novembre 2019 à John Visentin, vice-président du conseil et chef de la direction de Xerox.

' Nous notons que le chiffre d'affaires de Xerox est passé de 10,2 milliards de dollars à 9,2 milliards de dollars (sur douze mois) depuis juin 2018, ce qui nous pose d'importantes questions quant à la trajectoire de votre entreprise et à ses perspectives futures. En outre, nous estimons qu'il est essentiel de procéder à une analyse rigoureuse des synergies possibles d'une combinaison potentielle. Grâce à l'engagement de la direction de Xerox et à l'accès aux informations de diligence sur Xerox '.